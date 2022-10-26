Sosyalist Güç Birliği: Karartma ve hedef gösterme ile gerçekleri gizleyemezsiniz!

Karartma ve hedef gösterme ile gerçekleri gizleyemezsiniz!

AKP, 20 yıllık iktidarında sermaye egemenliğin güçlenmesi için herşeyi yaptı. Karşımızda ülkemizi bütünüyle karanlığa teslim etmiş bir iktidar var. Sınırsız bir yağmanın, sömürünün önü açılmış durumda, bununla birlikte AKP kurduğu başkanlık rejimiyle bu düzeni korumak için her türlü zorbalığa başvuruyor.

Laiklik, ayaklar altına alındı, ülkemiz savaş tehditi altında, sermaye ülkemizin bütün kaynaklarını yağmalıyor. Peki halkımız?

Halkımız ağırlaşan yaşam koşulları karşısında büyük bir çaresizliğe itiliyor. Yoksullaşıyoruz, işsizlik artıyor, ücretler düşüyor... En temel ihtiyaçlarımız olan kamu hizmetlerine, eğitime sağlığa ulaşmak, kafamızı sokacak bir eve sahip olmak olanaksızlaştı.

Bilinmelidir ki baskı ortamı, gerçekler karşısında emekçi halkımız örgütlenmesin, hakkını aramasın diye yaratılıyor. Çıkardıkları Dezenformasyon Yasası ile medya ortamını kontrol altına alabileceklerini düşünüyorlar.

RTÜK aracılığıyla televizyon kanallarına kapatma cezası veriliyor, gözaltı ve farklı yıldırma politikalarıyla muhalif kesimler sindirilmek isteniyor. Sosyalist Güç Birliği, AKP tarafından bu amaçla hukuksuzca atılan adımların karşısındadır. Tele1'e verilen karartma cezası kaldırılmalıdır. RTÜK, haksızlığı yargı tarafından da tescillenen Tele1'i karartma kararından döndüğünü ilan etmelidir.

TTB'ye yönelik baskılara derhal son verilmelidir. iktidarın propaganda ve manipülasyonla her fırsatta oluşturmaya çalıştığı, uzun zamandır hedef haline getirdiği TTB'ye yönelik siyasi baskının tek amacı vardır; hekimlerin demokratik hak mücadelesini parçalamak ve meslek örgütlerini itibarsızlaştırmaktır.

TTB'ye yönelik siyasi ve idari baskı aynı zamanda her zaman halktan ve emekten yana gerçekleri söyleyen tüm meslek odalarını ve birliklerini hizaya sokma girişimidir. AKP yarattığı baskı ortamıyla gerçekleri gizleyemeyecektir.

Sosyalist Güç Birliği emekten yana, laik, özgür ve bağımsız bir ülkeyi kurmak için kararlıdır. Yaratılan karanlığı yırtıp atacağız, aydınlık bir ülke için mücadeleyi yükselteceğiz.