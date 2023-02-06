Sosyalist Güç Birliği: Felaket karşısında halkımızın yanındayız

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sosyalist Güç Birliği tarafından bir açıklama yapıldı.

"Depremden etkilenen bölgede yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı, yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Yıkıma uğrayanlara geçmiş olsun diyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyalist Güç Birliği olarak bu felaket karşısında halkımızın yanındayız. Bütün imkanlarımızla, yardıma ihtiyacı olanlara ulaşacağımızı ve bu zor zamanları birlikte göğüsleyeceğimizi bildiriyoruz."