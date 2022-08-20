'Sosyalist Güç Birliği' açıklaması: Emekçilerden yana siyaseti büyütmeye kararlıyız

Sosyalist Güç Birliği'nin yola çıkışının ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite (MK) Üyesi Ozan Yılmaz, Halk TV Ana Haber'de Şule Aydın'ın konuğu oldu.

Sosyalist Güç Birliği'nin sermaye egemenliğinin karşısında sömürüye karşı eşitliği, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunduğunu belirten Yılmaz, laikliğin ayaklar altına alındığını, her yerin tarikat ve cemaatler tarafından ele geçirildiğini, Birliğin gericiliğe karşı laikliği savunduğunu vurguladı.

Yılmaz, emekçilerden yana bir siyaseti büyütmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Sermaye egemenliği, gericilik ve emperyalizmle işbirliğinin AKP'nin 20 yıldır uyguladığı politikalar olduğuna da işaret eden Yılmaz, "Çok doğaldır ki Sosyalist Güç Birliği AKP karşısında etkili bir mücadeleyi sürdürmeye de devam edecek" dedi.