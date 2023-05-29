Sosyalist gençler Almanya’da Gençlik Festivali’nde bir araya geldi

Sosyalist Alman İşçi Gençliği (SDAJ) tarafından düzenlenen gençlik festivali, “Festival der Jugend” bu sene 26-29 Mayıs tarihleri arasında Köln’de gerçekleştirildi.

İlk kez 1976 yılında düzenlenen festival 1988’e kadar her iki yılda bir gerçekleşmiş, Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin (ADC) Federal Almanya tarafından ilhak edilmesinden sonra ise neredeyse 20 yıl boyunca düzenlenememişti. 2008’de yeniden SDAJ tarafından düzenlenmeye başlanan festivale pandemi sebebiyle 2020’den beri ara verilmek zorunda kalınmıştı.

3 günlük festivalde 3 binden fazla katılımcıyı ağırlayan şenlikte Almanya’nın her yerinden gençler bir yandan yoğun bir siyasi program dahilinde Almanya ve dünyayı tartışırken diğer yandan kültür programlarının tadını çıkardı. Alman Komünist Partisi'nin (DKP) de aralarında bulunduğu 30'dan fazla yapının desteğiyle düzenlenen festival, sponsorsuz bir şekilde tamamıyla bağışçıların katkılarıyla finanse edildi.

Aralarında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) temsilcilerinin de bulunduğu Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) üyesi 13 gençlik örgütünden temsilciler “uluslararası alanda” açtıkları masalarda festival katılımcıları ile görüş alışverişinde bulundular.

Festival alanında toplanan Küba Gençlik Konferansı’nda katılımcılar ABD tarafından Küba’ya uygulanan ambargoya karşı Küba ile dayanışmanın yollarını ele aldılar. SDAJ önümüzdeki yaz aylarında iki “Dayanışma Tugayı” halinde 60 gönüllüyü Küba’ya göndereceğini duyurdu.

Pazar akşamı yapılan kapanış mitinginde söz alan SDAJ başkanı Andrea Hornung, Alman hükümetinin savaş politikalarını eleştirdiği konuşmasında, başarılı geçen festivalin direnişin ve gençlerin hakları için mücadelesinin festivali olduğunu vurguladı.

Festival “Cuba si, Yankee no” (Küba evet, Yanki hayır!), “Viva Cuba Socialista” (Yaşasın Sosyalist Küba) ve “Hoch die Internationale Solidarität” (Uluslararası Dayanışmayı Yükselt) sloganları eşliğinde çekilen toplu fotoğraf ile noktalandı.

