Sosyal mesafe uyarısı yapan sağlık çalışanlarını darp eden 4 kişiye hapis ve para cezası

Ankara'da sosyal mesafe uyarısı yapan sağlık çalışanlarını darp etmekle suçlanan 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre, duruşmada savcı, ‘mala zarara verme’ suçu yönünden tarafların uzlaşması ve hastanenin zararının karşılanması nedeniyle ‘düşme’ kararı, diğer suçlar yönünde ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar beratlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sefa Yusuf Selbi’ye, 'tehdit' suçundan 9 ay 10 gün hapis, 4 müştekiye yönelik 'hakaret' ve 'yaralama' suçundan 20 bin 560 lira adli para cezası, sanık Süleyman Kıymaz'a 'polise direnme' suçundan 8 ay 10 gün hapis, 4 müştekiye yönelik 'hakaret' ve 'yaralama' suçundan 17 bin 580 lira adli para cezası, sanıklar İsmail Aydın Kıymaz ve Mertcan Kıymaz’a 'polise direnme' suçundan 8 ay 10'ar gün hapis cezası verdi. 'Mala zarar verme' suçundan düşme kararı verilirken, 4 sanık için de hükmün açıklanması geri bırakıldı.