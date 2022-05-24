Polisin darp ettiği eylemciye tazminat ödenecek

Alevi örgütleri ve Eğitim Sen 2015 yılında “laik, bilimsel ve ana dilinde eğitim” konusunda ülke genelinde basın toplantısı ve protesto gösterileri düzenledi. Nuray Zencir de İzmir’de yapılacak eyleme katılmak üzere Basmane Meydanı’na gitti. Henüz açıklama yapılmadan polis toplanan gruba basınçlı su ve biber gazi ile müdahale etti. Gerçek Gündem'in haberine göre Nuray Zencir isimli yurttaş İzmir Fuarı’na doğru kaçarken bazı eylemcilerse polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Zencir de polislerin arasından çıkan bir amirin kendisini gözaltına almaya çalıştığını, diğer polislerin de gelip kendisine vurmaya başladığını söyledi. Mahkemede tanık ifadelerine göre Zencir'e bir polis de kaskıyla vurdu. Bir süre polisten şiddet gören Nuray Zencir gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.

Zencir o anları devlet hastanesindeki doktora "Hatırladığım kadarıyla eylem alanında bir polis memuru kafama gözüme vurdu. Başım döndü yere düştüm. 7-8 polis memuru beni alıp götürmek için aralarında sırtımı yumrukladılar, copladılar, her tarafım çok ağrıyor" diye anlattı.

Hastanede düzenlenen raporda, sırt bölgesinde Zencir'in 10-15 santimetre lezyon ve sol elmacık kemiği üzerinde 7 santimetre morarma tespit edildi. Hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, bulguların basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği kaydedildi.

'Diğer şahıslar bile yapmış olabilir'

Emniyet Amiri Ş.K. ise ifadesinde, “Memurlarla, şahıslar arasında bir itişme oldu. Kesinlikle şahıslara vurulmadı. Belki de müşteki şahsı vermek istemeyen şahıslar bile yapmış olabilir” iddiasında bulundu.

Başsavcılıksa polisler hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdi. İtirazı değerlendiren mahkeme de “Başsavcılık kararı uygundur” dedi.

Nuray Zencir bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi hükmü şöyle kurdu:

“Açıklanan gerekçelerle; insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle, Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutu itibarıyla ihlal edildiğine oybirliğiyle, kararın bir örneğinin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, başvurucuya net 90 bin TL manevi tazminat ödenmesine, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine arar verildi."