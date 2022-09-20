Sosyal medyada Sedat Peker listesi paylaşıldı, Ahmet Şık ve Fatih Polat'tan yanıt geldi

Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi sürecinde hedefin muhalif gazetecileri hedef alan bir adım atmak olduğunu söylemişti.

Acarer'in bu iddiası sonrası sosyal medyada "Suriye Operasyon" adlı bir hesaptan "Peker Suç Örgütü Ahmet Emre Olur’un internet üzerinden görüştüğü gazetecileri açıklıyoruz! Peşinden görüştüğü sanatçıları açıklayacağız!" denilerek bir liste paylaşıldı.

Söz konusu hesabın iktidara yakın bir operasyon hesabı olduğu belirtilirken, paylaşılan listede Barış Pehlivan, İsmail Saymaz, Fatih Polat, Ali Tarakçı, Gökhan Taşkın, Şevket Yılmaz, Turgut Dedeoğlu, Ahmet Şık, Remzi Budanır ve Mesut Aykın'ın isimleri yer aldı.

DİSK Basın-İş paylaşım sonrası "Bu kumpasçı yöntem meslektaşlarımıza sökmez. Gazeteciler gerçeklerin ortaya çıkarılması için meslek etiği çerçevesinde herkesle görüşebilir. Bizim kirli çıkarlarınıza kurban edilecek tek bir arkadaşımız yok. Ankara Temsilcimiz Turgut Dedeoğlu'nun ve meslektaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulundu.

Fatih Polat da iktidar kontrolündeki hesap üzerinden paylaşılan listeye yanıt verirken, "Benimle ne zaman görüşmüş acaba? Böyle ucuz, yalan dolan istihbarat numaraları ile olmaz. Bana daha ciddi şeylerle gel. Ya da sen git, abilerin gelsin" dedi.

TİP vekili Ahmet Şık ise "Görüşmekle kalmadık, itiraf ve ifşaları kitap haline de getirdik. Bu dönem kapandığında açılacak RETÖ soruşturmasının iddianamesini yazacak savcıların hayli işine yarayacağını da belirtelim" ifadesini kullandı.