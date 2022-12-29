Sosyal medya ünlüsü 'şantaj' suçundan gözaltına alındı

Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen 26 yaşındaki sosyal medya ünlüsü Bulut Altuğ, sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında 17 yıl hapse çarptırılıp sonrasında tahliye edilen Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı sosyal medya hesabını takibe aldı.

Ekipler, Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi. Hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'a ait adrese bu sabah operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.