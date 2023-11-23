Sosyal medya fenomeni Banu Parlak tekrar gözaltında: Evinde ruhsatsız tabanca bulundu

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

AA'nın aktardığına göre, soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak’ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.

Ne olmuştu?

Banu Parlak, 3 Kasım'da da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan Parlak, hakim karşısına çıkıp ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

14 Kasım'da Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlandıktan sonra Polat çifti tutuklanmıştı.