Sosyal konutlara bir günde büyük zam

İktidarın “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” olarak duyurduğu projenin detayları açıklandıkça karmaşası da büyüyor.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, ilk gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ev fiyatları bir gün sonra Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından farklı açıklandı. Aradaki fark 100 bin liranın üzerinde olunca “Bir günde zam geldi” yorumu yapıldı.

Erdoğan, proje tanıtımında konuşurken 2+1 evler için 608 bin TL, 3+1 evler için ise 780 bin TL fiyat belirleneceğini söylemişti. Ancak bir televizyon programına katılan Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar farklı olacak. Orada 2+1’in en küçük olanının fiyatı 780 bin lira olcak. Yine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin dışında olan diğer büyükşehirlerde de 608 bin lira ile 780 bin lira arasında bir değerde olacak” diye konuştu.

Hazine arazisi ücretsiz verilecekken fiyatların neden farklı olduğu anlaşılamazken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 3+1’ler için dört büyük şehirde farklı fiyatlar olacağını söyledi.

Kurum, “Dört ilde İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa ve diğerleri arasında yüzde 10’luk bir fiyat farkı var. En yüksek 3+1 ev 950 bin lira. Şırnak’ta 608 bin lira, İstanbul’da ise 679 bin lira bedel ile alacak. Evlerin hepsinin standartı aynı” diye konuştu. Kurum ayrıca katlara göre de fiyat farkı olacağını belirterek “Zemin kat kurası çeken daha alt bir fiyat ödeyecek ya da çatı katındaki vatandaş daha az ödeyecek. Orta katlardaki vatandaşlarımız daha çok ödeyecek” dedi.