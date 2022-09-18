Sosyal konut projesi taksit tutarı zamlanacak: '3 yıl sonra 6 bin 370 liraya çıkacak'

Sosyal konut projesinde ödenecek taksit tutarının yılda iki defa memur maaşı oranında zamlanacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İstanbul’da 105 metrekare büyüklüğünde olan 3 artı 1 konutun 3 bin 352 lira 50 kuruş olan taksit tutarı 3 yıl sonra 6 bin 370 liraya çıkacak" dedi.

Akın'ın yaptığı yazılı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

'20 yıl vadeyle 40 defa zam'

“20 yıl vadeyle dar gelirlerin yararlanması için hayata geçirilen projede taksit tutarının yılda 2 defa memur maaşı oranında artması demek, ödeme süresi boyunca taksit tutarına 40 defa zam yapılması anlamına geliyor. İktidarın ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle ülkemiz olağanüstü bir enflasyonist dönem yaşıyor. Makyajlanmasına karşın resmi enflasyon oranı Türkiye’de şu an yüzde 80. Her yıl iki defa zam yapılan taksit tutarını dar gelirli vatandaşlarımız nasıl ödeyebilir?

'3 yılda toplam artış yüzde 90’ı buluyor'

Bu 3 yıllık dönemde, memur maaşlarına 2022 yılında yapılan yüzde 3 artı yüzde 5 oranında tekrar zam yapıldığı varsayıldığında yalnızca 3 yılda toplam artış yüzde 90’ı buluyor. Buna göre sosyal konut projesinde İstanbul’da 105 metrekare büyüklüğünde olan 3 artı 1 konutun 3 bin 352 lira 50 kuruş olan taksit tutarı 3 yıl sonra 6 bin 370 liraya çıkacak. Enflasyon iktidarın öngörüsünün üzerinde oluşursa bu tutar daha da artacak.

TOKİ, AKP döneminde, büyükşehirlerde lüks konutlar yapan, devletin kıymetli arazileri üzerinden rant yaratan ve bu rantı önceden belirlenmiş şirketlere aktaran bir kurum haline geldi.”