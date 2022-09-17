TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi.
Öte yandan yapılan son güncellemeyle birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
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PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
250 bin sosyal konutun nerede yapılacağına ilişkin listede değişiklik
Sosyal konut projesinde ilçe listesi değişti, listede güncellemeler oldu.
Haber Merkezi
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi.
Öte yandan yapılan son güncellemeyle birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi.