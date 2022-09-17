250 bin sosyal konutun nerede yapılacağına ilişkin listede değişiklik

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi.

Öte yandan yapılan son güncellemeyle birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi.

TOKİ'nin güncel konut listesi resmi sitesinde yer alıyor.