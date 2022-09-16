KonuşuYorum | Yurttaşlar ev sahibi olabileceğine inanmıyor

soL TV halka Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesini sordu.

Haber Merkezi

soL TV yurttaşlara Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesini sordu.

"Hayal mi satıyorlar? Yoksa gerçekten garibanın yanındalar mı?"

İşte yanıtlar: