soL TV yurttaşlara Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesini sordu.
"Hayal mi satıyorlar? Yoksa gerçekten garibanın yanındalar mı?"
İşte yanıtlar:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
KonuşuYorum | Yurttaşlar ev sahibi olabileceğine inanmıyor
soL TV halka Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesini sordu.
Haber Merkezi
soL TV yurttaşlara Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesini sordu.
"Hayal mi satıyorlar? Yoksa gerçekten garibanın yanındalar mı?"
İşte yanıtlar: