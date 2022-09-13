'Sosyal konut' kampanyasına başvuru şartları belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14:00’de 'sosyal konut projesi' kampanyasının detaylarını açıklayacak.

Kampanya kapsamında TOKİ 250 bin konut, 10 bin iş yeri yapacak, 100 bin "altyapılı konut arsası" satışa çıkacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.

Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.

Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.

Konutların aylık taksitleri haberde yer alan iddiaya göre asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak. 240 aya kadar vade olacak.

Proje kapsamındaki konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak.

Arsa tapusu olan kişiler başvuru yapamayacak. Arsa kampanyasına başvurmak isteyenler arsası olduğu için başvuru yapamayacak.