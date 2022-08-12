Soru önergesi verdi: 'İktidar uyuşturucu verilerini gizliyor'

Uyuşturucu kullanımına ilişkin verilerin bilinçli bir şekilde gizlendiğini belirten CHP Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle konuya dair soru önergesi verdi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ALO 191 hattına yapılan başvuruların son bir yılda yüzde 24 oranında arttığına vurgu yapan Emir, “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, ilk kez 2019 yılında faaliyet raporu açıklamıştı. O tarihten bu yana kurul, faaliyet raporu açıklamıyor. İktidar, özellikle uyuşturucu kullanımına yönelik verileri gizliyor” diye konuştu.

Emir’in önergesinde özetle şunlar kaydedildi:

“Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, ilk kez 2018 yılına ilişkin bir faaliyet raporu yayınlamıştı. Rapora göre, 2015 yılında 160 bin 29 kişi uyuşturucu tedavisi için başvururken bu rakamın üç yılda 273 bin 777’ye çıktığı görülmüştü. Kurul, bu tarihten sonra faaliyet raporu yayınlamayı durdurdu. Sadece ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele ve Destek Hattı’na yapılan başvurular bile uyuşturucu kullanımının ne kadar arttığını gösteriyor. Hattın açıldığı 1 Temmuz 2015 tarihinden 31 Aralık 2020’ye kadar başvuran sayısı toplam 287 bin 301’i bulurken bu sayı, bir yılda yüzde 24 artarak, 2021 yılında 358 bin 627’ye ulaştı. Sadece bu kurulun bile veri açıklamayı bırakmış olması, Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelenin yeterince yürütülmediğini gösteriyor.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a soru önergesi

CHP’li Emir’in, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu sorular yer aldı: