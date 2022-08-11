'Kumar ve uyuşturucu kullanımı yüzde 100 arttı'

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Yapılan bilimsel araştırmalara göre son bir senede Türkiye’de kumar ve uyuşturucu kullanımı yüzde 100 artmış durumda. Vatandaşlar ya ek gelir sağlamak ümidiyle online kumar sitelerinde kumar oynuyor ya da bunalım daha da derinleşince uyuşturucu batağına saplanıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, kumar ve uyuşturucu madde kullanımının artmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Orhan Sümer, “Özellikle son bir senede yanlış ekonomi politikaları yüzünden, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik gibi sorunlar daha da derinleşti. Milyonlarca vatandaşımız kredi kartlarıyla, kredilerle, elden aldığı borçlarla ayı çevirmeye çalışıyor. Ancak bir yerde artık çarklar dönmüyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre son bir senede Türkiye’de kumar ve uyuşturucu kullanımı yüzde 100 artmış durumda. Vatandaşlar ya ek gelir sağlamak ümidiyle online kumar sitelerinde kumar oynuyor ya da bunalım daha da derinleşince uyuşturucu batağına saplanıyor. Acı olan tarafı ise Saray İktidarı tüm bunları bildiği halde sadece seyirci kalıyor” dedi.

'Online kumar bataklığına düşen vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla'

Orhan Sümer, “Türkiye’de erişime açık yüzlerce online kumar sitesi bulunuyor. KİT Komisyonu'nda bu konuya özellikle değindiğimizde, yetkililer tam anlamıyla çözüm üretemediklerinden bahsediyorlar. Gerçi “Slot” tarzı kumar oyunlarının aynısını Milli Piyango kendisi de oynatıyor ama online kumar bataklığına düşen vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Yapılan araştırmalara göre internet üzerinden kumar oynayanların birçoğu az da olsa ek gelir sağlamak için kumar oynadıklarını belirtiyor. Saray İktidarı memleketi öyle bir hale getirdi ki vatandaş çareyi kumarda buluyor” ifadesini.

'Uyuşturucu kullanımı 14- 35 yaş aralığında oldukça fazla'

“Milyonlarca gencimiz iş bulma sıkıntısı yaşıyor. Sınavlarda ortaya çıkan 'soruların çalınması' mülakatlarda ortaya çıkan 'torpil!, ekonomik krizin her geçen gün etkisini arttırması, gençlerimizi büyük bir bunalımın içine itiyor" ifadelerini kulanan Sümer, "Ne yazık ki uyuşturucu kullanımı 14- 35 yaş aralığında oldukça fazla. Gençler kendilerini ülkelerinde değersiz hissediyor. Uyuşturucu kullanımı ekonomik değerlerle aynı yönde etki gösteriyor. Kriz büyüdükçe uyuşturucu kullanımı artıyor. Ekonomik sebepler gençlerimizi uyuşturucu bataklığına itiyor” diye konuştu.