Soros: Batı medeniyetini korumak için Putin'i durdurmalıyız

Macar milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da yenilgiye uğratılmadığı sürece "Batı medeniyetinin kurtulamayacağını" söyledi.

France 24'ün haberine göre, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir oturum arasında yaptığı konuşmada Soros, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Avrupa'yı özünden sarstığını belirtti ve "Bu, Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir" iddiasında bulundu.

Avrupa'nın Putin'in düşündüğünden çok daha güçlü bir konuma sahip olduğunu öne süren Soros, "Savaşı erken bitirmek için tüm kaynaklarımızı seferber etmeliyiz" ifadelerini kullandı.