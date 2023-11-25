Soprano Chakar'ın yayınları TRT arşivinden silindi

Uluslararası alanda önemli başarılara imza atan ünlü soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesinin ardından hedef alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kısa süre önce verdiği röportajda Chakar'ın TRT Kurdi'de en sık ekrana çıkan sanatçılardan biri olduğunu belirtmesi sonrası, TRT, arşivinden Chakar'ın bulunduğu bütün yayınları sildi.

Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın, Süreyya Operası'nda gerçekleşen “Bir Opera Gecesi” dinletisine katılması ve dinletinin ardından Chakar'ın sanatına saygı amacıyla reverans yaparak sanatçının elini öpmesi sonrası hem CHP lideri Özgür Özel hem de Chakar, iktidara yakın çevreler tarafından hedef gösterilmişti.

Tele1'in haberine göre, Chakar'ın bulunduğu yayınlar TRT arşivinden kaldırılmasına rağmen, iktidara yakın medya kuruluşlarının Chakar’ı övdüğü çok sayıda haber ve yazının bulunduğu ortaya çıktı.

İktidara yakın medya hedef gösterdi

Chakar'ın Kürt kimliğini de hedef alan sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra aralarında TV100 ekranlarında sunduğu programlarla tanınan Kübra Par'ın da bulunduğu çok sayıda isim ve iktidara yakın medya kuruluşu, sanatçının "dünyaca ünlü bir soprano olup olmadığına" dair bir tartışma başlatmış ve Chakar'ın başarılarını itibarsızlaştırmaya çalışmıştı.

Sabah Gazetesi “Özgür Özel Türk düşmanının önünde eğildi” başlığını atarken, Yeni Şafak “Özgür Özel Kürt devleti isteyen ve Türkiye’yi işgalci gören Pervin Chakar’ın elini öpüp konserini dinledi” ifadelerini kullanmıştı. A Haber de “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın önünde eğilip elini öptü!” başlığını atmıştı.

AKP’li belediye ödül vermişti

İktidar kurumlarınca hedefe oturtulan Pervin Çakar’ın, AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nden 2013 yılında ödül aldığı ortaya çıktı. Andante Dergisi’nin Beyoğlu Belediyesi işbirliği ve KÜSAV desteği ile gerçekleştirdiği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde 2013 yılında Soprano Pervin Chakar, En İyi Opera Sanatçısı seçilmişti.

Anadolu Ajansı da övgüyle söz etmişti

Aynı zamanda ünlü sopranoyu hedef alan yandaş medya organlarında daha önce Chakar’ın övüldüğü çok sayıda haber ve yazı yazıldığı biliniyor.

Anadolu Ajansı, “Soprano Pervin Çakar Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden birine sahip oldu” başlığı atarken, Demirören medyasına bağlı Hürriyet gazetesi de aynı ödülü “Geçen ay Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde ‘Yılın Opera Solisti’ ödülü İtalya’da yaşayan Mardinli soprano Pervin Çakar’a verildi. Söylediği Kürtçe aryalarla dikkat çeken Çakar’ın şimdiki projesi Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Süryanice ve İbranice aryalardan albüm yapmak” ifadeleriyle haberleştirmişti.