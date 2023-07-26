Soner Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi'

Siyasetçilerden para alan gazeteciler iddiaları sonrası Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirterek, "Murat Ağırel denince akla yolsuzlukla mücadele ülke için her türlü fedakarlığı yapan insan gelir. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ya bunlar hayatlarını sizler gibi hapisanede geçirdiler, doğruları yazdıkları için. Benim ne Murat Ağırel ile ne Barışlarla bir sorunum olabilir mi Allah aşkına?”" dediğini aktardı.

Ağırel, sosyal medyada haklarında çıkan iddialarla ilgili Odatv'nin kendisini aradığını hatırlattığında Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtı da aktardı:

“Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum.”

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrası Odatv'den Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi:

“Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP’yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm. 6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır.”