Son zamlardan sonra alkol satışındaki düşüş oranı dikkat çekti

Ocak ayıyla birlikte devreye giren yüzde 47'lik vergi zamları sonrası alkol fiyatlarında büyük artış yaşanmıştı.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, son zamlar sonrası alkol satışında yüzde 40 azalma yaşandı.

Ocak 2021 ile Ocak 2022'yi karşılaştırdıklarında satışlarda yaklaşık olarak yüzde 40'lık bir daralma tahmin ettiklerini anlatan Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, “Vergi artışından gelen altı aylık yük yüzde 47. Bir de bunun temmuzu var. Sıkıntı bu. Benim ocaktaki iyimser tahminim tüm kategorilerde yüzde 40 düşüş. Burada ÖTV zammı, aralıktaki büyük tüketim ve Omicron'un etkisi var. Zammın asıl etkisini ocak-şubat-mart ortalamasında göreceğiz. Ben kötüleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Tüketici rafın önüne gelmiyor” dedi.