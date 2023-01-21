Son üç yılda denetimli serbest çocuk sayısı 48 bin 903 oldu

Adalet Bakanlığı’nın verileri, dramatik tabloyu gözler önüne serdi. Bakanlığın 2023 yılına yönelik performans programı, denetimli serbestlik sistemi ile yalnızca 2022 yılında binlerce çocuğun takip edildiğini ortaya koydu. 2020-2022 dönemindeki toplam denetimli serbest çocuk sayısı ise yürek yakan tabloyu gün yüzüne çıkardı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın 2023 Yılı Performans Programı’nda, 2022 yılına yönelik, “Denetimli serbestlik sistemi ile takibi yapılan çocuk sayısı” paylaşıldı. Bakanlık, 2022 yılına ilişkin henüz kesinleşmeyen denetimli serbestlik sistemi ile takip edilen çocuk sayısının 13 bin 500 olarak tahmin edildiğini açıkladı. Raporda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında da en az 13 bin 500 çocuğun denetimli serbestlik sistemi ile takibe alınacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bakanlığın 2020 ve 2021 yıllarına yönelik kesinleşen verileri de dikkati çekti. Buna göre, 2020 yılında toplam 21 bin 997 çocuk, denetimli serbestlik sistemi ile takip edildi. Bakanlığın 2020 yılı için bu sayıyı 13 bin 222 olarak hedeflediği ancak hedefin 8 bin 775 kişi aşıldığı bildirildi.

2021 yılında denetimli serbestlik sistemi ile takip edilen çocuk sayısı ise 13 bin 406 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2020, 2021 ve 2022 yıllarında denetimli serbestlik sistemi ile takip edilen toplam çocuk sayısı 48 bin 903’e ulaştı.

2021'de 32 bin 131 çocuk hakkında mahkumiyet kararı

Suça sürüklenen çocuk sayısındaki dramatik artış Adalet Bakanlığı’nın verilerine yansıdı. 2020 yılında 99 bin 919 çocuğun suça sürüklendiği Türkiye’de, 2021 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 110 bin 606 olarak kaydedildi. Çocuklar en çok, “Mal varlığına karşı suç” işledikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıkarken 2021 yılında 32 bin 131 çocuk hakkında mahkumiyet kararı alındı.