Gerici vakıftaki çocuk istismarında yeni ayrıntılar: Başka çocukları da istismar etmiş

İşrak Vakfı adlı gerici vakıfta 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sonrası yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

tv100'de yer alan habere göre, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Çağla Gül Bulut, “Dosya üzerinde pedagog raporu da çocuğun beyanlarına itibar edebileceği yönünde. Anne ve baba ifadeden vazgeçse bile savcı hepsini değerlendirerek, bunun hükme esas alınmaması gerektiğini, çocuğun istismar suçundan cezalandırılması gerektiğini düşünüyor” dedi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi dosyayı baştan sona incelerken, mağdur çocuğun pedagoga anlattıklarından yalnız olmadığı anlaşıldı.

Avukat Bulut, diğer mağdur çocuklar için de harekete geçileceğini belirterek, “Pedagog raporunda da şöyle bir hususun yer aldığını gördük. Çocuk beyanında, başka çocuklara da bunların yapıldığını söylüyor” şeklinde konuştu.