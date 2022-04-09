Son seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, düzenlediği ankette katılımcılarına "Mevcut durumda var olan ittifaklara oy verir misiniz?" sorusunu yöneltti. "Millet İttifakına oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 36,2, "Cumhur İttifakına oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 34,9 oldu.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 1-4 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre ittifaklar arasındaki oy oranı yüzde 1,3 olarak ölçüldü.

Katılımcılara olası bir seçimde hangi ittifaka oy verecekleri sorulan ankette, katılımcıların yüzde 36,2’si “Millet İttifakına oy veririm”, yüzde 34,9’u “Cumhur İttifakına oy veririm”, yüzde 15,7’si “Oy verdiğim parti içinde olursa ancak oy verebilirim” yüzde 6,7’si “Hayır, hiçbir koşulda oy vermem” dedi. Katılımcıların yüzde 6,5’i ise bu soruya “Kararsızım” yanıtını verdi.

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Mersin, Samsun, Antalya, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Adıyaman kentlerini kapsayan ankete 2 bin 10 kişi katıldı. Hata payı yüzde 3, güven aralığı yüzde 98 olarak açıklanan anketin yarısı yüz yüze, yarısı da bilgisayar destekli gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacak olanlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu: