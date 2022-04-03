Anket sonucu: Halkın yüzde 60'ının geliri giderine yetmiyor

Anket sonucuna göre Türkiye'de halkın yaklaşık yüzde 60'ının geliri giderine yetmiyor.

AKP seçmeninin yüzde 40,7'si "geçinemiyoruz" derken "geçinebildiklerini" söyleyenler arasında AKP ve MHP'liler ise zirvede.

Araştırma şirketi Türkiye Raporu, Mart ayında yaptığı anketinde katılımcılara gelirlerinin giderlerini karşılayıp karşılamadığını sordu.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yüzde 59 geçinemiyor

Ankette, katılımcılara “geçinebiliyor musunuz” sorusu yöneltildi ve dört seçenek sunuldu. Katılımcıların yüzde 59'u gelirlerinin giderlerini karşılamadığını söyledi.

Anketin sonucuna göre çıkan sonuçlar şöyle:

Gelirim giderlerimi karşılamadı: Yüzde 59

Gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı: Yüzde 27

Gelirim giderimin üstünde oldu: Yüzde 7

Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı: Yüzde 6

Hangi partiye oy veriyorlar

Gelirinin giderini karşılamadığını söyleyen katılımcıların hangi siyasi partiye oy verdiği de sorulan anket sonucunda gelirinin yetmediğini söyleyenlerin en çok HDP seçmeni en az AKP seçmeni olduğu görüldü.

Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlerin gelir durumlarından muhalefete oy veren seçmenlere nazaran daha memnun olduğu görüldü:

AKP yüzde 40.7

CHP yüzde 73.4

HDP yüzde 88.4

MHP yüzde 42.4

İYİ Parti yüzde 80.8

Geçinebilenlerde en yüksek oran AKP'de

Anket sonuçlarına göre; “gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı” diyenler en çok AKP’ye oy veriyor. Bu oran AKP seçmeninin yüzde 11.9’unu oluşturuyor. CHP’de bu oran yüzde 1.9, MHP’de ise yüzde 7.3.

Ankette eğitim durumları da soruldu. Gelirinin giderlerini karşılamadığını söyleyenler arasında lise mezunları en üstteyken, “Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı” diyenlerde ilkokul ve altı eğitim durumu en yüksek seviyede.