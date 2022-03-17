'Son iki yılda 300'e yakın bisikletli trafikte hayatını kaybetti'

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada Umut Gündüz’ü gündeme taşıdı.
Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sürücünün sadece dört ay tutuklu kalıp serbest bırakıldığına dikkat çeken Ali Keven, "Gerek hızlı gerek alkollü araba kullanmalarına rağmen kasıtsız ve iyi hâl durumlarıyla ceza almaları yani bir nevi cezasız kalmaları hem aileleri hem kamuoyunun vicdanını derinden yaralıyor" dedi.
'Aileler bisikletli ölümleriyle ilgili cezaların artırılmasını talep ediyor'
Keven, konuşmasında şunları kaydetti.