'Son iki yılda 300'e yakın bisikletli trafikte hayatını kaybetti'

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada Umut Gündüz’ü gündeme taşıdı.

Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sürücünün sadece dört ay tutuklu kalıp serbest bırakıldığına dikkat çeken Ali Keven, "Gerek hızlı gerek alkollü araba kullanmalarına rağmen kasıtsız ve iyi hâl durumlarıyla ceza almaları yani bir nevi cezasız kalmaları hem aileleri hem kamuoyunun vicdanını derinden yaralıyor" dedi.

'Aileler bisikletli ölümleriyle ilgili cezaların artırılmasını talep ediyor'

Keven, konuşmasında şunları kaydetti.

"Umut Gündüz'ün ailesinin çığlığını paylaşmak istiyorum. Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındayken bisikletini kullandığı sırada alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Umut, lisanslı bir bisiklet sporcusuydu. Yozgat Akdağmadeni ilçesi doğumlu olup hemşerimdi. Ölümüne neden olan sürücü sadece dört ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Bu durumu kamuoyuna anlatmak isteyen anne ve baba türlü engellerle karşılaştı. Ölümüne neden olanların taksirle cezalandırılması ailenin yarasını bir kez daha kanattı. Gerek hızlı gerek alkollü araba kullanmalarına rağmen kasıtsız ve iyi hâl durumlarıyla ceza almaları yani bir nevi cezasız kalmaları hem aileleri hem kamuoyunun vicdanını derinden yaralıyor. Son iki yılda ülkemizde 300'e yakın bisikletli trafikte hayatını kaybetti. Mağdur aileleri bisikletli ölümleriyle ilgili cezaların artırılmasını, kendilerine hukuksal destek sağlanmasını, ciddi tedbirler alınmasını talep ediyor. Umut Gündüz'e ses olun, bir daha Umut Gündüzler ölmesin."