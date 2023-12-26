'Son dakika' iptal edilmişti: İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.

'Son dakika' iptal edilmişti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 28 Kasım'da Ankara’ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretten son anda vazgeçmişti. Ankara

Erdoğan, öncesinde İsral'in Gazze’ye dönük saldırılarına ortak bir yanıt formüle etmeye odaklanacaklarını söylemişti.

Ziyaretin aniden askıya alınmasının İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye İsrail’e karşı sert söylemlerin ötesine geçen bir tavır almamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Reisi’nin, büyükelçisini istişare için çağırmasına rağmen İsrail ile ilişkilerinin devam etmesi nedeniyle Türkiye üzerinde daha fazla baskı kurmak istediği öne sürülüyor.