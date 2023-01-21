Son bir haftada 2 bin 391 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 13-19 Ocak tarihleri arasında 484'ü Afganistan, 32'si Pakistan, 1020'si de diğer uyruklardan 1536 göçmen yakalandı.

Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 894'ü Afganistan, 128'si Pakistan ve 1369'u diğer uyruklardan toplam 2 bin 391 yasaışı göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ise 2 bin 472'si Afganistan, 246'sı Pakistan ve 3 bin 22'si diğer uyruklardan 5 bin 740 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi.

Bahse konu tarihler arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 4 bin 668 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 12 bin 342 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 905'i Afganistan, 3 bin 720'si Pakistan ve 10 bin 950'si diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 575 yasadışı göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 267 yasadışı göçmenin işlemleri devam ediyor.