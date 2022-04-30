Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan’a destek azaldı

MetroPOLL Araştırma’nın "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022" anketinde “Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.
"Onaylıyorum" diyenlerin oranı yüzde 42,1 olurken, “Hayır onaylamıyorum” diyenlerin oranı yüzde 53,6 oldu. “Fikrim yok” diyenlerin oranı da yüzde 4,3.
"Türkiye'nin Nabzı Mart 2022" anketinde Erdoğan'ın görev onayı 43,3 çıkmıştı. Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanlar geçen aya göre 1,2 oranında düştü. Onaylamayanlar ise 3,3 oranında arttı.