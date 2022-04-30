AKP'deki kavga kameraya yansıdı: 'Dangalak, genel merkez gün sayıyor'

Ordu'da AKP MKYK üyesi Haluk İpek’in ve AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın katıldığı iftar programında ilginç anlar yaşandı.

İftara AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler katılmazken, Haluk İpek’in bu duruma ilişkin sözleri kameralara yakalandı.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, İpek’in yanında bulunan AKP’li vekil Taşcı’ya, “Büyükşehir belediye başkanımızın burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz” dediği duyuldu.

Taşcı’nın da “Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor” diye yanıt verdiği kameralara yansıdı.

Bu sözler AKP'nin bir dönem bakanlık görevinde de bulunan Hilmi Güler'in biletini kestiğini gözler önüne serdi.