Son 9 ayda tarımsal sulamaya yüzde 143 zam yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Son 9 ayda tarımsal sulamaya yapılan toplam zam oranı yüzde 143’e çıkarken çiftçilerimiz artık yeterli sulama yapamadığı için verim kaybı yaşıyor" dedi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; "AKP elektrikte tarımsal sulama tarifesine tam üç defa zam yaptı" diyen Akın şöyle konuştu:

"Son 9 ayda tarımsal sulamaya yapılan toplam zam oranı yüzde 143’e çıkarken çiftçilerimiz artık yeterli sulama yapamadığı için verim kaybı yaşıyor. Tüm bunlar bu projeye hız kazandırmamıza neden oldu. Çiftçinin vakti kalmadı."

'Çiftçimizin tarlasını sulamasının maliyeti 2,5 kat arttı'

Akın, son bir yılda enerji fiyatlarının yüksek oranda arttığını ve çiftçilerin tükenme noktasına geldiğini bildirerek sözlerine şöyle devam etti:

“AKP, tarımsal sulama tarifesine 1 Ocak’ta yüzde 90 oranında zam, 1 Mart’ta göstermelik KDV indiriminin ardından 1 Haziran’da yüzde 15 zam ve son olarak 1 Eylül’de tekrar yüzde 20 oranında zam yaptı. Yani çiftçimizin tarlasını sulamasının maliyeti neredeyse 2,5 kat arttı.”