Yeni asgari ücret zammına ilişkin üç iddia

Açlık sınırının altında olan 5 bin 500 liralık asgari ücret için ocak ayı zammı şimdiden gündem olmaya başladı.

Hayat pahalılığı karşısında bir ay bile dayanamayan maaş zammına ilişkin üç yeni iddia gündeme gelirken, bu üç miktar da yüksek olasılıkla daha ocak ayında açlık sınırının altında kalacak.

Odatv'de yer alan habere göre, 10 yıllık rakamlar incelendiğinde hemen hemen her yıl asgari ücret artışının resmi enflasyonun 3 ila 5 puan üzerinde yapıldığı görülüyor.

Son tabloda ise üç ayrı formül masaya geliyor.

Habere göre bu formüller şöyle:

"Formül 1: Bu yılda yine enflasyonun üzerinde bir artış olması bekleniyor. Buna göre eğer yıllık enflasyon baz alınırsa Orta Vadeli Programa göre yüzde 65 hedefine göre yeni asgari ücret, yıllık olarak 4.253 liradan bakıldığında 7 bin 17 liraya ulaşacak.

Formül 2: Yine Temmuz'daki rakam dikkate alınır ancak bu kez 6 aylık enflasyon baz alınırsa yani temmuz artışı olan yüzde 30'un üzerine yıllık enflasyon tamamlanırsa bu kez rakam 7 bin 425 lirayı görecek.

Formül 3: Ancak yüzde 65 hedefi üzerinden 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması düşünülürse bu kez rakam 6 bin 600 lira civarında olabilecek.

Ancak burada geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık enflasyonun baz alınması ve hatta bunun üzerinde bir artış yapılması daha kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Bu durumda net asgari ücret 7.500 liranın üzerine çıkabilecek."