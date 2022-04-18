Somali'de parlamento binasına havan saldırısı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Somali parlamentosuna El Kaide'ye bağlı Eş-Şebab tarafından havan saldırısı düzenlendi. Yeni seçilen milletvekillerinin göreve geldiklerinden bu yana ikinci defa bir araya geldikleri oturum sırasında düzenlenen saldırıda, havan toplarının parlamentonun yakınlarına düştüğü ifade edildi.

Saldırıda çok sayıda kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, yaralılar arasında milletvekili bulunmadığı ifade edildi. Milletvekillerinin parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Halk Meclisi başkanlarının seçileceği tarihi belirlemek için bir araya geldiği belirtildi. (İHA)