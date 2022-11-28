Somali'de hükümet yetkililerinin kullandığı otelde bombalı saldırılar

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yer alan ve hükümet yetkililerinin kullandığı bir otelde iki bombalı saldırı meydana geldi.

Somali Ulusal Haber Ajansı'na (SONNA) göre, Villa Rose Otel'de saldırganlarca iki bomba infilak ettirildi, ardından silahlı çatışma çıktı.

Bakanların ve hükümet yetkililerinin sıklıkla kullandığı otelde yaşanan saldırıların faillerinin hâlâ içeride olduğu belirtilen haberde, can kaybı ve yaralılara dair bilgi vermedi.

Ulusal Polis Sözcüsü Sadık Dodishe, "Siviller ve yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kurtarıldı. Suçlular bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Bazı haber siteleri, Somali Güvenlik Bakanı Muhammed Ahmed Dodishe'nin saldırılarda yaralandığını iddia etti.

Çevre ve İklim Değişikliğinden sorumlu Devlet Bakanı Aden Aw Hirsi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "saldırılar anında oteldeki odasında bulunduğunu ve durumunun iyi olduğunu" kaydetti.

Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.