Somali'de cumhurbaşkanlığı yakınında patlama: 8 kişi öldü

Somali'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi

Somali'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemere göre 8 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Haber

Türkiye'den Somali'ye bir hibe daha