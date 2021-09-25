Somali'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemere göre 8 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Somali'de cumhurbaşkanlığı yakınında patlama: 8 kişi öldü
Somali'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Haber Merkezi
Somali'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemere göre 8 kişinin öldüğü belirtiliyor.