Somali'de bombalı saldırı: 5 asker öldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bombalı saldırıda 5 asker öldü.

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Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde bombalı saldırı sonucunda en az 5 asker öldü. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi

Somali yetkilileri, saldırıda en az 5 askerin öldüğünü, en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

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