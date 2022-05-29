Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde bombalı saldırı sonucunda en az 5 asker öldü. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi
Somali yetkilileri, saldırıda en az 5 askerin öldüğünü, en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
soL - Çanakkale
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Somali'de bombalı saldırı: 5 asker öldü
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bombalı saldırıda 5 asker öldü.
Dış Haberler
Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde bombalı saldırı sonucunda en az 5 asker öldü. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi
Somali yetkilileri, saldırıda en az 5 askerin öldüğünü, en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı.