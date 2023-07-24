Somali'de askeri üsse intihar saldırısı: 25 ölü, 60'a yakın yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir askeri eğitim üssüne düzenlenen intihar saldırısında 25 asker hayatını kaybederken 60'a yakın asker ise yaralandı.

Somali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mogadişu'nun Hodan ilçesindeki Jaalle Siyad Askeri Akademisi'ne sabah saatlerinde yapılan intihar saldırısı Eş Şebab örgütünün üstlendiğini duyurdu.

Saldırıda 25 asker hayatını kaybederken, 60'a yakın asker de yaralandı. Yaralı askerler, Mogadişu Askeri Tıp Merkezi'ne ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan mesaj

Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (24 Temmuz) askeri bir akademiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında Somali Ulusal Ordusu’ndan can kayıpları ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelesinde dost ve kardeş Somali’nin yanında olmaya devam edecektir."