Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ölümüne neden olmuştu: Eşi, Müge Anlı'nın programına kabul edilmedi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Hassan Şeyh Mahmut’un çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’in, ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı programa cinayetle ilgili başvurduğu ancak reddedildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in haberine göre cinayetin ardından Göçer’in ailesi olayı aydınlatabilmek için iktidara yakın yayın organı ATV’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvuru yaptı. Ancak söz konusu talepleri kabul edilmedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Öznur Göçer, “Konuyla ilgili başvuru yapmıştım. Ancak bana ‘Medyaya düşsün sizi kabul edeceğiz’ dediler. Olay görünür olmaya başladıktan sonra tekrar aradım ancak olayın ‘Taksirli bir kaza’ olduğunu ve bizi yayına kabul edemeyeceklerini söylediler” dedi. Öznur Göçer, “Televizyon programının etkili olabileceğini düşündüm. Eşimle bazen biz de o programı izliyorduk. Görüntülere ulaşamadığımız için yardım istedik ancak ne yazık ki bu talebimiz kabul görmedi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta kaçtığı anlaşılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud iddiaya göre polis tutanağında “motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.