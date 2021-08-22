Soma'da maden işçileri mobbinge itiraz edince 19 işçiye işbaşı yaptırılmadı

Soma'da faaliyet gösteren İmbat Madencilik'in kömür ocağında 19 işçinin yer altına mobbing ve baskı sonucu bir tane amirle tartışma yaşadığı tartışma kısa sürede sözlü münakaşaya dönüşmüş ve sonunda 1500 işçinin eylem düzenlemesine yol açmıştı. 1500 kişi İşçiler vardiya sonunda servislere binmeyerek mobbingin sona ermesi talebiyle mesai saatlerinin ardından düzenledikleri eylemi bahane ederek işçilere “yevmiye cezası” kesilmişti.

Söz konusu ağır mobing 2 yıldır devam ederken, yaklaşık 6 aydır sistematik bir sorun haline gelmişti.

Bugünse olayın faturası 19 işçiye kesilince, madenciler çalışma arkadaşlarına sahip çıktı. 19 işçiye bu sabah iş başı yaptırılmazken işçiler çalışma arkadaşlarını yanında durunca İmbat Madencilik jandarma ve çevik kuvvet çağırdı.

Konuya ilişkin görüştüğümüz Bağımsız Maden İş Sendikası’ndan Çetin Erkalkan, “Olayı oradaki arkadaşlarımız bize haber verince biz de oraya gittik, arkadaşlarımızın derdini dinledik” diyerek gerginlikleri önlemek için çevik kuvvetle işçiler arasında bir duvar ördüklerini söyledi. Çevik kuvvetin oradaki varlığını arttırmasının işçiler arasında huzursuzluğu yükselttiğine işaret eden Erkalkan, bu işi müzakereyle çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Söz konusu 19 işçiden sadece 3 tanesinin Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi olduğunu belirten sendika yetkilisi, “buna rağmen biz oradaki tüm işçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Şirketse yaptığı açıklamada işçilerin eyleminin “dışarıdan gelen gruplar” tarafından düzenlendiğini öne sürerken Bağımsız Maden İş Sendikası yetkilisi, kendilerinin oraya işçilerin çağrısı üzerin müzakere etmek için geldiklerinin altını çizerek “Eğer karşı taraf böyle diktatörvari bir tavır takınmaya devam ederse bizim yolumuz zaten bellidir, bu sefer direniş gerçekleşir ve bu direniş mevzuyu daha da alevlendirir.” dedi.

Şirketi olayların büyümesine yol açmamak için müzakereye çağıran Erkalkan, “Biz İmbat Madencilik’e şiddetle bu 19 arkadaşımızın hiçbir şekilde işten atılmaması gerektiği tavsiyesinde bulunuyoruz. İşçi arkadaşlarımız uygulanan mobbing ve baskıdan dolayı yıprandı, tüm işçiler bu yüzden o 19 arkadaşımızın yanında. Biz bunun müzakereyle çözülmesinden yanayız” diyerek şirkete saldırgan tutumundan vaz geçmesi çağrısında bulundu.