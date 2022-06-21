Soma'da katledilen 301 madencinin yakınları hakkında haciz başlatıldı

Manisa Soma’da 301 madencinin yaşamın yitirdiği iş cinayetinde maden sahasının işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 10 bin TL’lik karşı vekâlet ücreti için katliamda yaşamını yitiren maden işçilerinden Cengiz Ç’nin 5 kardeşinin mal varlığı ve babasının emekli maaşına haciz koydu.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre Soma’da yaşamını yitiren maden işçilerinden Cengiz Ç’nin 5 kardeşi ve babası ölümden doğan yasal hakları kapsamında şirket ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) hakkında tazminat davası açtı. Davada kısmen kabul kısmen ret kararı gelince iki tarafa da avukatlık karşı vekâlet ücreti ödenmesine hükmedildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. iflas ettiği için bu şirketin ödemesi gereken tazminatlar TKİ tarafından ödense de şirket, avukatlık vekâlet ücretinin peşine düştü. Soma’da yakınlarını kaybedenlerin gerekli tedbirleri almamakla suçladığı şirket, TKİ’nin ödeyeceği tazminat dosyasına da haciz koydurdukları halde 10 bin TL’lik karşı vekâlet ücreti için madeninde can veren işçinin kardeşleri ve babasına haciz işlemi başlattı.

Konu hakkında açıklama yapan avukat Seçil Ege Değerli, “Cengiz Ç. katliamda ölüyor, kanuna aykırılığa rağmen aynı vardiyada başka panoda çalışan abisi Fethi Ç. 9 saat sonra sağ kurtuluyor hem de arkadaşlarının ölüleri üzerinden sürünerek. Kurtulunca tekrar ocağa inmek istiyor kardeşini kurtarmak için… Fethi o günden beri psikolojik tedavi görüyor, yüzde 49 engelli hale geldi, travma sonrası stres bozukluğundan. İlçede gecekonduda babası ve biri engelli iki çocuğu, ev hanımı eşiyle yaşıyor. Ama bu da yetmezmiş gibi katliamdan birkaç ay sonra Soma A.Ş. tarafından tazminatsız işten çıkartıldı” dedi.

Soma İş Mahkemesi’nde ‘adli yardım talepli’ işçilik alacağı davası açtıklarını fakat mahkemenin ‘yardıma ihtiyacı’ cevabı verdiğini belirten avukat Değerli, “Talebi reddedip harç istedi, yatıramadık. Bu sefer Ankara’da açtık davayı, adli yardım aldık. Ama bu sefer de dosya uzadıkça uzadı. Soma A.Ş ve TKİ canhıraş her şeye itiraz, şikâyet, 3-4 kere rapora gitmeler, bilirkişilerin sendikal hakları görmezden gelmeleriyle bugüne geldik. Nihayet kuşa çevrilmiş işçilik alacağını, belirsiz alacak davası, belirli hale getirdik. TKİ alacak zamanaşımına uğradı dedi… Zamanaşımı olmaz belirsiz alacak dedik, hâkim kendi çözeceği konuyu bilirkişiye yolladı. İki kere şikâyet ettiğimiz bilirkişi ‘tüm alacaklar zaman aşımına uğradı, işçinin hiçbir alacağı yok’ diye rapor yazmış” diye konuştu.

'Soma Davası bitmedi derken abartmıyorduk'

Avukat Değerli şunları kaydetti:

"Soma Davası bitmedi derken abartmıyorduk. Ceza dosyası cezasızlıkla bitti, Can Gürkan ve şürekası kurtuldu ama hala bu ülkeyi, bu halkı, işçilerini, ölenleri ve ailelerini sömürmeye devam ediyorlar. Şu da unutulmasın; katliamdan 15 gün sonra ilk davalar açıldığı gibi Soma A.Ş. ocak yangından kapalı olmasına ve TKİ’den bir alacağı olmamasına rağmen; TKİ’den ‘muhtemel hak ediş’lerini holding bünyesindeki başka şirketine devretmesini istiyor. Tam tamına 182 milyon TL ve TKİ yetkilileri olmayan alacağın, hak edilmemiş paranın Soma Holdinge ait Tilaga A.Ş.’ye temlikini onaylıyor. TKİ Kasasından 182 milyon TL, Yapı Kredi Gayrettepe Şubesi üzerinden Soma Holdinge geçiyor. Ailelerin tazminatlarının ödenmemesi sağlanıyor. Kurum kasası boşaltılıyor. TKİ kasasından borçlu olmadıkları holdinge para temlikini onaylayan TKİ yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk, bakanlık soruşturma izni vermedi.”

Ne olmuştu?

Bilirkişilerce üretim zorlaması yapıldığı tespit edilen Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’nin sahibi olduğu madende 14 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen iş cinayetinde 301 madenci hayatını kaybetti.

Madencilerin yakınları ceza davasında adalet ararken bir yandan da şirket ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) hakkında tazminat davası açtı. Ailelerin tazminat talepleri hakkında yargı, kısmen kabul kısmen ret kararı verdi ve böylece davalılara da davacılara da vekalet ücreti ödenmesi gerekti.