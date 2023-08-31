Soma'da iş cinayetleri sürüyor: 4 ayda 3 madenci hayatını kaybetti

Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 9 yıl geçti. Katillerin, sorumluların, göz yumanların tamamının serbest bırakıldığı facianın ardından ildeki çeşitli madenlerde onlarca madenci daha iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında işletme hakkını elinde bulunduran Demirexport Madencilik'in yeraltı bölümünde bugün saat 15.30 sularında çalışma yapılan alana elektrik akımı verildi. 26 yaşındaki maden işçisi Ömer Sayım akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Aynı işletmede 8 Haziran tarihinde galeri açma sırasında "ayna" diye tabir edilen duvar göçmüş göçme sonucu Balıkesir Savaştepe nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali Daday isimli maden işçisi hayatını kaybetmişti.

Ege Linyitleri İşletmesi'ne bağlı bir diğer işletme Mates Madencilik'e ait tesiste 9 Mayıs'ta meydana gelen heyelan sonucunda 1 işçi yaşamını yitirirken, 5 işçi yaralanmıştı. Her yıl işçilere ödemesi gereken kömür hakkını vermeyen, işçiler adına bankalarla promosyon görüşmesi yapmasına karşın işçilere promosyon ödemesi yapmayan, işçilere yönelik mobbing uygulayan ve geçersiz nedenlerle işçileri işten çıkartan şirket, iş güvenliğine yönelik açıklarıyla da gündeme gelmişti.