Soma katliamının yıldönümünde anma: 'Adalet arıyoruz!'

Manisa Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden tam 8 yıl geçti. Katliamın yıldönümünde Soma'da bir anma yapıldı. Anmaya madenci ailelerinin yanı sıra işçiler, Soma halkı, partiler, sivil toplum örgütleri, CHP milletvekilleri ve sanatçılar da katıldı.
Öğretmenevinden Beşyol'daki Madenci Anıtı'na yürüyen kitle, burada bir ortak basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, sorumluların tümünün yargı kararıyla dışarıda olduğuna, Soma Davası'nın iki avukatınınsa hapiste olduğuna dikkat çekildi.
'Tam sekiz yıldır adalet arıyoruz'
Basın açıklamasının bir bölümü şöyle: