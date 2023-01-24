Türkiye Komünist Partisi ülkenin birçok yerine yayılan semt ve işçi evlerine bir yenisini daha ekliyor.
TKP'den yapılan açıklamada, "Kimsenin çalışırken ölmediği, işsiz ve yoksul olmadığı, herkesin kendini güvencede hissedeceği, eşitliğin hüküm sürdüğü bir ülke için yan yana geliyoruz. #Soma İşçi Evi açılıyor!" denildi.
Kimsenin çalışırken ölmediği, işsiz ve yoksul olmadığı, herkesin kendini güvencede hissedeceği, eşitliğin hüküm sürdüğü bir ülke için yan yana geliyoruz.#Soma İşçi Evi açılıyor!— TKP (@tkpninsesi) January 24, 2023
🗓️29 Ocak Pazar
⌚15.00
📍Kurtuluş Mh. Tahsin Baykal Cd. No: 36 Dr: 6
☎️0551 404 79 31 pic.twitter.com/ZFMHZwvc21