Türkiye Komünist Partisi ülkenin birçok yerine yayılan semt ve işçi evlerine bir yenisini daha ekliyor.

TKP'den yapılan açıklamada, "Kimsenin çalışırken ölmediği, işsiz ve yoksul olmadığı, herkesin kendini güvencede hissedeceği, eşitliğin hüküm sürdüğü bir ülke için yan yana geliyoruz. #Soma İşçi Evi açılıyor!" denildi.