soL’un 20’inci yılı gelirken: Saldırılar yoğunlaşıyor, sinmiyoruz, atılıma hazırlanıyoruz

22 Mayıs 2006’da soL, “günlük internet gazetesi” olarak çevrimiçi yayıncılık hayatına başladı.

Bir hafta sonra, yirminci yılımızı dolduracağız.

Öncesi de var, yayın hayatımızın. soL, 1998’de haftalık dergi olarak çıkmaya başladı. Hiçbir zaman biçime, mecraya körü körüne bağlanan bir yayın olmadı. Hep işçi sınıfı çizgisinde bir habercilik ve yayıncılığın ihtiyaçlarını birinci sıraya koydu, daha etkili olacağını düşündüğünde kendisini dönüştürmekte hiç tereddüt etmedi.

Henüz Türkiye’de birçok köklü günlük gazetenin internette haber portalı kurmamış olduğu erken bir tarihte, Türkiye’nin ilk internet gazetelerinden biri oldu soL.

soL Haber, yirmi yılda Türkiye’nin basın yaşamının etkili mecralarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Hiçbir dönemde reyting kaygısına kapılmadı, yalnızca trafik peşinde koşmadı, işin kolayına kaçmadı. Hep gerçeği sadakatle ve derinlikle yansıtmayı, sözünü etkili kılmayı, konuşulmayanları gündeme getirirken konuşulanlardaki çarpıtmalarla kavgaya tutuşmayı önemsedi.

Bu sayede soL Haber, yirmi yıl sonra, hem haberciliğiyle hem belgeselciliğiyle ses getiren bir Youtube kanalını, düşün hayatının bunca çoraklaştığı bir dönemde gerçekten okunup kafa yorulan aylık Ortaklaşa dergisini, Türkiye’nin en köklü teorik yayınlarından Gelenek dergisini kapsayan bir yayıncılık mecrasına dönüştü.

Yirminci yılımıza yaklaşırken sitemizi köklü biçimde yeniledik ve soL Haber’in geleceği açısından en önemli sistemi, abonelik sistemini getirdik.

Tüm medyanın reklam veren şirketlerle, destek veren düzen partileriyle, fon veren emperyalist merkezlerle, havucu gösterip sopa sallayan Basın İlan Kurumu’yla girdiği para ilişkisinin gazeteciliğin en karanlık dönemlerinden birinin ortaya çıkmasına yol açtığı günlerde, tam tersi yönde bir atılım için güç biriktirmenin, işçi sınıfının bağımsız hattını yayıncılık alanında güçlendirmenin en önemli unsuru olan finansman konusunda temeli attık.

Yirmi yılda bugünkü konuma, bu süreçte soL’a emek vermiş yüzlerce basın emekçisinin emeğiyle olduğu kadar, soL’u sahiplenmiş yüz binlerce okurumuzun desteğiyle geldik.

Hep birlikte.

Zorluklarla dolu bir yol, ilerlemeye çalıştığımız. Daha bu hafta, tüm büyük patronlar için kullandığımız “sömürücü” ifadesini Selçuk Bayraktar için kullanmamızdan dolayı 40 bin lira tazminat cezasına çarpıtıldık.

Son üç haftada iki defa uzun süreli ve şiddetli siber saldırılara maruz kaldık.

Bizzat Vali’nin verdiği bilginin yalan çıktığı okul saldırıları sırasında habercilik yaptığımız ve sahadan gerçekleri aktardığımız için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından “kaos yaratmak”la, “halkı kışkırtmak”la suçlandık.

Türkiye’deki yurtsever, cumhuriyetçi mücadele hattına karşı düzenlenen planlı bir provokasyon kapsamında hedef haline getirilmeye çalışıldık.

Cüneyt Zapsu gibi, Demirören Medya gibi, haklarında haber yaptığımız kesimlerin hukuksuz davalarıyla yüz yüze kaldık.

Alışkınız, artık yirminci yılımız. Bu saldırı ve baskılar karşısında sinecek, susacak değiliz.

Aksine, bileniyoruz, daha fazlasını istiyoruz ve yeni hamlelere hazırlanıyoruz.

Yirmi yılın yorgunluğunu değil, birikim ve enerjisini taşıyoruz.

Her gün kendimize, soL okur ve izleyicilerinden daha fazla nasıl güç alabiliriz diye soruyoruz.

Kavgayı yükselteceğiz. Sizin desteğinizle.

Hep birlikte.