soL'dan 'Hizbullah' dosyası: Gerici örgütün dünü, bugünü, yarını...

1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği katliamlarla bilinen Hizbullah zaman zaman Hizbulkontra olarak da isimlendiriyordu. Siyasal İslamcı örgütün Adıyaman, Konya, Diyarbakır ve Batman'da ortaya çıkan "ölüm evleri", örgütün gelir kaynakları, hukukun görmezden geldiği olaylar ve bugün gelinen noktada Hizbullah ile anılan HÜDA-PAR'ın politik çizgisi dosyanın kapsamında olacak.

Araştırmacı-yazar Orhan Gökdemir, Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve siyasetçi İlhan Cihaner, akademisyen Fatih Yaşlı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir'in yanı sıra dönemin tanıkları ve mağdurları soL'a konuk oluyor.

Yazı dizisi yarından itibaren soL'da...