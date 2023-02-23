Solcu Liseliler'den mektup: 'Söz veriyoruz! Sana, halkımıza, ülkemize…'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce yurttaş hayatını kaybetti, yüz binin üzerinde yurttaş ise yaralandı.

Depremlerin yaşandığı günden bu yana depremden etkilenen illerde dayanışma örgütlenmesine devam eden Türkiye Komünist Partisi (TKP), depreme ilişkin dayanışmayı sürdürüyor.

Depremden etkilenen arkadaşlarına hitaben mektup yayımlayan Solcu Liseliler, "Sana söz veriyoruz. Hayatının bu zorlu döneminde seni yalnız bırakmayacağız. Sınıfta, sokakta, hayatın her alanında yanında olacak, nerede olursak olalım dayanışmayı büyüteceğiz" açıklamasında bulundu.

Solcu Liseliler'in mektubu şöyle:

"Sevgili arkadaşım, kardeşim,

Ülkemiz çok zorlu bir uğraktan geçiyor. Evlerimiz yıkıldı, sevdiklerimizi kaybettik, memleketlerimizden ve okullarımızdan kopmak zorunda kaldık.

Yaşadığın zorlukları biz de yüreğimizde hissediyoruz. Sadece deprem bölgesinde değil ülkenin dört bir yanında aynı duyguları paylaştık. Yıkılan her bir ev hepimizin eviydi, kaybettiğimiz her insanımızın acısını hissettik, kentlerimizi enkaz altında görmenin hüznünü hep birlikte paylaştık.

Depremin bir doğal afet olduğunu biliyoruz. Ama yaşadığımız felaketin boyutu çok daha büyük. Ülkemiz zengin kaynaklarına, genç ve gelişkin nüfusuna rağmen özel sektörün, piyasacılığın belirleniminde felaketten felakete sürükleniyor. Devlet bir avuç asalağın hizmetinde piyasa için tıkır tıkır çalışıyor. Ancak böylesi bir felaket karşısında yıkıma uğramış kentlere el uzatma kabiliyetinden uzak olduğunu acı bir şekilde gördük. Ulaşım, iletişim, inşaat ve enerji gibi en temel sektörler kâr hırsıyla yanıp tutuşan özel şirketlere emanet edilmiş durumda. Küçük bir azınlığın daha da zenginleşmesi için bizlerin hayatları hiçe sayılıyor. Bize sermayenin değil halkın devleti gerek!

Deprem getirdiği acılarla birlikte bize tüm bunları ve en önemlisi dayanışmanın önemini bir kez daha öğretti. Halk bütün gücünü depremin acısını biraz olsun dindirmek, deprem bölgesine el uzatmak için seferber etti.

'Söz veriyoruz! Sana, halkımıza, ülkemize…'

Sevgili arkadaşım, kardeşim,

Sana söz veriyoruz. Hayatının bu zorlu döneminde seni yalnız bırakmayacağız. Sınıfta, sokakta, hayatın her alanında yanında olacak, nerede olursak olalım dayanışmayı büyüteceğiz.

Biliyoruz, hiçbir şey senin için eskisi gibi olmayacak. Bu bizim için de böyle. Öfkeyle sıktığımız yumruklarımızla, aklımızla ve yüreğimizle bir daha enkaz altında kalmamak için söz veriyoruz. Ülkemize bu acıları yaşatanları defedecek ve yeni bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.

Söz veriyoruz! Sana, halkımıza, ülkemize…"