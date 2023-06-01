Solcu Liseliler'den derslere imamların girmesine tepki: 'Açıkça uyarıyoruz!

Eskişehir’de Milli Eğitim Bakanlığı ile Müftülük arasında imzalanan protokole göre imamlar derslere girebilecek.

Solcu Liseliler karara tepki göstererek "Laikliği ayaklar altına alan bu kararı kabul etmiyoruz! 'Manevi duyguları gelişmek' adıyla din istismarcılığı ve AKP propagandası yapmak kimsenin haddine olamaz" açıklamasını yaptı.

Solcu Liseliler'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz gün Eskişehir'de Milli Eğitim ve Müftülüğün ortak kararıyla imzalanan protokole göre okullarımızda imamlar 'manevi duygularımızı geliştirme' maksadıyla derslerimize girecek, akıl hocalığına soyunacaklarmış.

Eğitim sisteminin güncel durumuna bakın. Din istismarcılarının yobazların cirit attığına şahit olursunuz. Bu kadar dincilik yetmemiş olacak ki bir de imamları devreye koymaya hazırlanıyorlar. Dinin istismar edilmesinden, laikliğin ayaklar altına alınmasından midemiz bulandı, bunlar okulların en son ihtiyacı olan şeyin daha fazla imam olduğunu anlayamadı.

Bu karar kabul edilemez!

Açıkça uyarıyoruz! Bu ülkenin geleceğini karartmaktan, laikliğin üzerinde tepinmekten derhal vazgeçin.

Özel okullara yol veren yalnızca patronlara yaptığınız kıyaklar, özel okul sermayesine verdiğiniz teşvikler, öğretmene uyguladığınız baskı politikaları değil! Eğitimde özelleştirmelerin kaynağındaki örtülü ama en etkili yönteminiz devlet okullarını gericiliğin pençesine hapsetmek haline geldi. Devlet okullarında sağlıklı beslenme koşullarından uzak, test kitaplarına erişimde zorlanan, laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılan binlerce sıra arkadaşımızı yok saymanıza daha fazla izin vermeyeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim dışında her şeyle meşgul olan, AKP propagandasının, sermaye işbirlikçiliğinin, tarikat cemaat bağlantılarının merkezi bir kurum haline getirildi. Öğrenciler gericiliğe ve piyasacılığa değil bilimsel, laik ve eşitlikçi bir eğitim sistemine gereksinim duymaktadır. Öğrencilerin manevi duygularını geliştirme adı altında din istismarı ve AKP propagandası yapmak kimsenin haddine olamaz."