Solcu Liseliler: Ulaş Dumlu cinayetinin sorumluları apaçık ortada

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan bir fabrikaya, staj yaptığı elektrik firması adına giden 17 yaşındaki lise öğrencisi Ulaş Dumlu hayatını kaybetti.

Konya Ereğli ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Dumlu, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek arıtma havuzuna düştü ve kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Solcu Liseliler, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada Ulaş Dumlu’yu hayattan kopartan iş cinayetinin sorumlularının “Kâr hırsıyla halk çocuklarının emeğini sömüren patronlar ve onlara hizmet eden siyasi iktidar” olduğunu işaret ederken meslek liselerinin öğrenciler için bir sömürü alanı olduğunu kaydetti.

“Halkın çocukları ihmallerden dolayı hayatını kaybederken, üç kuruşa staj yaparken, iş yerlerinde kötü muameleye maruz kalırken MEB eğitim sistemini sermayenin hizmetine sunmak için kırk takla atıyor!” denilen açıklamada, Solcu Liseliler’in konunun takipçisi olacağı ve hesap soracağı belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin “Fabrikalara sınıf açalım. Meslek liselileri ayağınıza getirelim” sözlerinin de hatırlatıldığı açıklamanın tam hali şöyle:

“Meslek liseli arkadaşımız Ulaş Dumlu staj yaptığı fabrikada arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti.

Ulaş Dumlu, Konya Ereğli ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisiydi ve henüz 17 yaşındaydı.

Bu cinayetin sorumluları apaçık ortada: Kâr hırsıyla halk çocuklarının emeğini sömüren patronlar ve onlara hizmet eden siyasi iktidar.

Daha geçen hafta İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Fabrikalara sınıf açalım. Meslek liselileri ayağınıza getirelim” diyerek meslek liseli öğrencilerin emeğini patronlara pazarlıyordu.

Hiç utanmıyorlar!

Halkın çocukları ihmallerden dolayı hayatını kaybederken, üç kuruşa staj yaparken, iş yerlerinde kötü muameleye maruz kalırken MEB eğitim sistemini sermayenin hizmetine sunmak için kırk takla atıyor!

Bugün Ulaş’ın ölümüne de milyonlarca arkadaşımızın staj adı altında sömürülmesine de sessiz kalmayacağız.

Takipçisi olacağız ve hesap soracağız!”