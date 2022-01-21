Solcu Liseliler Nâzım’ın 120. yaşını kutladı: 'Mücadele edelim, Nâzım gibi!'

Komünist şair Nâzım Hikmet'in 120. yaşı, Türkiye'nin her bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Buluşmalar bu yıl 15-16 Ocak’ta gerçekleşti.

Solcu Liseliler ve Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) altıncısını ilan ettiği Nâzım Haftası bu yıl "Yoksulluk da Gericilik de Kader Değil: Mücadele Edelim #NâzımGibi" başlığıyla düzenlendi. Etkinliklerde 22 farklı noktada yüzlerce liseli yan yana geldi.

Hafta boyunca liseliler okullarında bir araya gelerek Nâzım Hikmet panoları hazırladı. Öğrenciler buluşmalarında Nâzım şiirlerini okudu, Nâzım'ın şiirlerinden bestelenen şarkıları söyledi, komünist şairin mücadelesini konuştu.

Etkinliklerin sonuncusu 26 Ocak Çarşamba günü Antalya’da, TKP Antalya il binasında gerçekleşecek.

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