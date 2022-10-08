Solcu Liseliler müzik festivalinde buluştu: 'Gençlik düzene sığmıyor'

Solcu Liseliler bugün İstanbul Bakırköy'de bir müzik festivali düzenledi. Liselilerin kendi gruplarıyla çıktığı festival Yasemin Yalçın Sahnesi'nde gerçekleşti.

Etkinlik öncesi Bakırköy Meydanı'nda toplanan Solcu Liseliler bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde söz alan TKP MK Üyesi Berkay Önoğlu, "Bugün umudun şarkılarına ses vermek için buradayız. Ancak dertliyiz. Yoksullaşma dalgasının en önemli muhataplarından gençler. Piyasa düzeni Türkiye'yi gençler için yaşanabilir olmaktan çıkarıyor. Gençliği ülkesinden vazgeçmeye zorluyor. Ancak biz devrimciyiz! Kendi ülkemizde kaybettiklerimizi başka yerlerde aramaya niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

🔴 Umudun şarkılarını söylemeden önce eylemdeyiz!



📣 Bizden çaldıklarına bir bir sahip çıkarak kendi kaynaklarımıza yaslanarak, ülkemizin geleceğini düzlüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz!



AKP elini cebimizden çek! pic.twitter.com/imsyTlzQel — Solcu Liseliler-TKP (@LiselilerSolcu) October 8, 2022

"Bizden çaldıklarına bir bir sahip çıkarak, kendi kaynaklarımıza yaslanarak, ülkemizin geleceğini düzlüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz." diyen Berkay Önoğlu şöyle devam etti:

"Bizim geleceğimizden ümit beslemediğimiz bir ülke güçlü, kalkınmış ve refah içinde bir ülke haline gelemez. Gençlerin sahipsiz bırakıldığı bir ülke geleceğini kaybediyordur biliyoruz. Oysa biz kendi geleceğimizden de ülkemizden de vazgeçmiyoruz arkadaşlar!

Bu ülke 100 yıl önce bir ilerleme ve atılım dönemine girmişse burda da en büyük etken devrimci iddiayı sahiplenmiş, devrime sahip çıkmış, ve devrimin yarattığı cumhuriyet gençliği olmuştur. Şimdi gençleri bu kararlılık ve iradeden yoksun bırakmak istiyorlar. Toplumsal mücadelelerden izole tutmak, bireysel alanlarına sıkıştırmak istiyorlar.

Biz gençler gerektiğinde ülkemiz için büyük fedakarlıklara atılmakta tereddüt etmeyiz. Bugün de bağımsızlık, egemenlik için, eşitlikçi bir toplum için fedakarlıkla mücadeleye atılmakta sakınca görmeyiz.

Ancak ülke adına konuştuğunu iddia eden koltuk sevdalılarına, büyük sermaye sahiplerine, emperyalizmin taşeronluğuna soyunanlara gösterilecek bir fedakârlık yoktur."

Daha sonra Solcu Liseliler'in düzenlediği festivalde sanatçı Çağrı Sinci, liseli öğrenciler ve genç müzisyenler sahne aldı. Sahneye en son çıkan Sinci, lisede de öğretmenlik yaptığını, öğrencilerini gördüğünde umutla dolduğunu ifade ederek şarkılarını söyledi.

'Bizlerin giyimine kuşamına yediğine içtiğine karışanlar 100 yıl önce olduğu gibi yine kaçacaklar'

Festivalde hayat pahalılığına, gericiliğe, konser iptallerine karşı Solcu Liseliler olarak bir araya gelindiği ifade edildi.

Festivalde ayrıca Türkiye Komünist Partisi'nin Gençlik Çözüm Belgesi de açıklandı.

Etkinlikte Beylikdüzü Solcu Liseliler adına söz alan Kaan, gençlerin içinde bulundukları krize karşı bir araya geldiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Yaşadığımız sistem bizlerin yan yana gelmesini şarkı söylemesini istemiyor. Bizler yalnızca okula gidelim oradan eve geçelim ve hayatımız bu iki araya sıkışsın istiyorlar. Ne yiyeceğimize ne içeceğimize karıştıkları yetmiyormuş gibi yemek de yiyemiyoruz! Kantine çıktığımızda yemek alsam yol param kalır mı hesapları ile öğle teneffüsünü geçiriyoruz.

Eve girsek ailemizin kira fatura tartışmaları kulağımıza geliyor. Harçlıklarımız gün geçtikçe düşüyor. Yemek bile alamadığımız paramızla sosyal yaşama atılmamız hayal. Kısmi ev hapsine maruz kalıyoruz. Bazılarımız okulu bırakıp çalışmak zorunda kalıyor, okuyabilenler de test kitabı almak için para biriktiriyor. Hayatımız ders okul ev üçgenine sıkıştırılmaya çalışılırken ders çalışmak bile lüks oldu.

Okulda bizlere diyorlar siz rakipsiniz, düşmansınız. Herkes yanındaki arkadaşına bakabilir mi? Düşman mı görüyorsunuz? Bizim düşmanımız bizleri yarış atı gibi yarıştırırken kâr eden özel okul, dershane patronları ve MEB'in piyasacılığıdır.

Bize kurtuluş olarak gidin yurt dışına diyorlar. Ya da kalın burada tek başınıza kurtuluş için köle gibi çalışın deniyor. Köle gibi çalışmadan kurtuluş çıkar mı dostlar? Bu memleket bizim; bize anlatıyorlar Vahdettin kurtuluş savaşının baş mimarı imiş. İstanbul hükümeti kuvayi-milliyeye destek vermiş. Onlar diyecek tabi kendi geçmişlerini aklamak zorunda. Ancak biz biliyoruz bu ülkenin gençleri, emekçileri orada işgalcilere ve gericilere karşı mücadele verdi. Vahdettin de İngiliz gemisine binip kaçtı!

Bizlerin giyimine kuşamına yediğine içtiğine karışanlar, tarikatlar geleceğimize çökenler, hepsi aynı 100 yıl önce olduğu gibi yine kaçacaklar ve biz yeniden özgürce yaşadığımız bir Cumhuriyeti kuracağız! Biz Beylikdüzü Solcu Liseliler olarak sıralarımızda gericiliğe ve sömürüye karşı yan yana geliyoruz. Aynı zamanda ülkenin dört bir yanında çoğalmaya devam ediyoruz. Onlar bir avuç asalak ve üzerimize üşüşüyorlar. Bizler bir olduk mu onlar defolup gidecekler. Partimizle temasta olan, görüşen, buraya bizlerin sözünü dinlemeye gelen tüm arkadaşlarımızı beraber mücadele etmeye çağırıyoruz. Aydınlık yarınlar bizlerin omuzlarında yükselecek!"