'Bizden çaldıklarına sahip çıkacağız'

Liseliler bugün Solcu Liseliler Müzik Festivali'nde, İstanbul'da bir araya geliyor.

Festival öncesi bir eylem yapan liseliler "Umudun şarkılarını söylemeden önce eylemdeyiz!" dedi, "Bizden çaldıklarına bir bir sahip çıkarak kendi kaynaklarımıza yaslanarak, ülkemizin geleceğini düzlüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz!" ifadesini kullandı.