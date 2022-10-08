'Bizden çaldıklarına sahip çıkacağız'

Solcu Liseliler Müzik Festivali öncesi liseliler bir eylem yaparak 'Bizden çaldıklarına sahip çıkarak kendi kaynaklarımıza yaslanarak, ülkemizin geleceğini düzlüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Liseliler bugün Solcu Liseliler Müzik Festivali'nde, İstanbul'da bir araya geliyor.

Festival öncesi bir eylem yapan liseliler "Umudun şarkılarını söylemeden önce eylemdeyiz!" dedi, "Bizden çaldıklarına bir bir sahip çıkarak kendi kaynaklarımıza yaslanarak, ülkemizin geleceğini düzlüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz!" ifadesini kullandı.

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